Os três outros réus da pauta já podem contar com uma certeza: como se diz no popular, se comprovada a coautoria criminosa, não terão moleza.

O ministro mais moderno, Cristiano Zanin, dosou as penas com menor rigor. Fixou a sanção em 15 anos de privação de liberdade. Ao contrário de Alexandre de Moraes, o ministro Zanin considerou, como exige a lei na individualização das penas, os bons antecedentes de Aécio.

Como esperado, os ministros Nunes Marques e André Mendonça recusavam a competência do STF. Para os dois, a competência era do juízo da primeira instância. Mas os seus pares togados decidiram, por 9 votos, ser o STF competente para julgar as acusações dos envolvidos com os atos e quebra-quebra do 8 de janeiro.

Com isso, o sonho dourado de Bolsonaro foi para o espaço, uma vez que o inquérito a que responde por crimes continuados de peculato e relativos às joias apropriadas, também continuará no STF. Vai prevalecer a mesma orientação. O seu caso é também de conexão probatória, segundo a maioria dos ministros.

Bolsonaro que se cuide

O julgamento de Aécio contou com algumas peculiaridades e muitas sinalizações para os autores intelectuais e financiadores do tentado golpe de 8 de janeiro.