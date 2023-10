Pelo quadro atual, talvez interesses econômicos possam fazer o conflito Hamas x Israel dar uma guinada.

Existe muita preocupação com o alargamento do mencionado conflito. Fala-se no ingresso de cabeça do Hezbollah e em Israel ecoar a ameaça de o Líbano ser arrasado, caso o Hezbollah entre no conflito.

Pelo Direito das Gentes, agressões ou respostas excessivas, imoderadas, não são legítimas se alcançarem civis inocentes. Não só o Hezbollah habita no território do Estado nacional libanês.

O Irã, como se percebe, quer sempre usar, em conflitos, a mão do gato. E os aiatolás manobram o sunita Hamas no interesse de influenciar e dominar o Oriente Médio, a fingir esquecer da inconciliável divergência religiosa com os sunitas.

O Qatar, monarquia constitucional de economia crescente na base do petróleo e do gás natural, financiador da faixa de Gaza, trabalha para a liberação dos reféns. Com a pressão do presidente Joe Biden, tenta junto ao Hamas a liberação de reféns norte-americanos, com dupla nacionalidade. À boca pequena corre estar o Hamas, por pressão do Qatar, disposto, nas próximas horas, a liberar 25% dos reféns.

Mohammed bin Salman, príncipe herdeiro e chefe de governo da Arábia Saudita, aposta todas as fichas para tirar a economia do seu país da dependência da exportação do petróleo. E o conflito Hamas x Israel está a atrapalhar, com fuga de investidores.