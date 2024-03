Papa Francisco soa pró-Putin e provoca outra polêmica num mundo polarizado

Na história da Igreja, nem sempre foi assim e basta recordar dos tempos da Inquisição e dos exércitos conquistadores do papado e garantidores dos chamados Estados pertencentes à Igreja: Estados Pontifícios.

Bergoglio, na sua primeira aparição como papa, esteve na ilha mediterrânea de Lampedusa e orou pela paz e pelos imigrantes que naufragavam e morriam ao fugir das guerras, da fome e das doenças.

Papa Franscisco acena a fieia ao chegar à ilha de Lampedusa, porta de entrada de imigrantes que chegam à Europa Imagem: MARCELLO PATERNOSTRO - 8.jul.2013/AFP

Lutar e orar pela paz faz parte do pontificado de Bergoglio, que mostra coerência. Aqui, cabe uma comparação com o papa João Paulo 2º que empenhou-se na guerra ao comunismo, na parede polonesa no porto de Gdansk e a jogar de mão com o então sindicalista Lech Walesa.

A respeito da atuação belicosa de Karol Józef Wojty?a, importante lembrar, quando feitas comparações com Bergoglio, a sua manifestação por ocasião da denominada Guerra do Golfo: "Não sou pacifista. Isto no sentido de não querer a paz a qualquer custo. Quero a paz justa".