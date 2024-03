Bolsonaro teria asilo e palanque seguro na embaixada húngara

A desilusão peninsular de Bolsonaro aconteceu quando lembraram-lhe do caso Henrique Pizzolato, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil e detentor de dupla cidadania. Para não se extraditado, depois de fuga para a Itália, Pizzolato invocou a condição de cidadão italiano.

Sem titubear, a Itália concedeu a extradição solicitada pelo Brasil sob o argumento de a cidadania brasileira ser a predominante. Afinal, Pizzolato nunca havia residido nem trabalhado na Itália.

Diante do golpismo galopante, inquéritos, discursos ofensivos e atuação como suspeito de autoria de crimes continuados de peculato, no caso das joias sauditas, Bolsonaro teve, como medida cautelar e no âmbito da lei processual penal, de entregar o passaporte. À época suspeitava-se de fuga.

Tal cautela consistente na apreensão do passaporte, como mostram indícios consistentes, levou Bolsonaro a buscar uma outra porta emergencial para evitar a prisão preventiva.

O amigo Orbán