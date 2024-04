Jeitinho de Lula para receber Putin traz risco de crime de responsabilidade

Lula em evento no Palácio do Planalto Imagem: Pedro Ladeira - 28.mar.24/Folhapress

Lula e a arte de Procusto

Na mitologia grega, o ladrão Procusto roubava nas estradas de Ática, no início da noite. Ele levava as suas vítimas para um leito. Se a vítima fosse maior, cortava os seus membros e a cabeça até acomodar o corpo no leito da morte.

Caso a vítima fosse menor, era esticada e estraçalhada até as peças do seu corpo preencherem o referido leito da morte de Procusto, também conhecido por Damastes.

Com efeito. Nem com artes de Procusto, o presidente Lula poderá, no território brasileiro sob jurisdição do TPI, deixar de cumprir o mandato internacional de prisão cautelar de Putin