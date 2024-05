Resposta a Moraes: não preciso de sugestões para melhor me informar

No mais, continuo em paz com a minha consciência e lembro que "os cães ladram e a caravana passa".

Nota da edição: Na última sexta-feira (23), o ministro Alexandre de Moraes enviou uma nota ao UOL criticando a reportagem das colunistas Carolina Brígido e Carla Araújo sobre estratégia adotada pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o ministro, a matéria 'Defesa matou chance de Bolsonaro concorrer em 2026, dizem ministros do TSE' seria mentirosa.

Apesar da declaração do ministro, o UOL reitera a veracidade do conteúdo da reportagem, que contou com apuração junto a ministros que integram a corte eleitoral.

Moraes também criticou o texto publicado pelo colunista do UOL, Wálter Maierovictch, no qual ele diz que os ministros do TSE que foram fontes da matéria se portaram de forma 'fofoqueira' e antiética.