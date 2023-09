É falso que MC Marcinho aguardou 3 anos por coração na fila de transplante

Não há indícios de que Faustão, internado no dia 5 de agosto, tenha furado a fila de transplante de coração. O Ministério da Saúde explicou que o apresentador foi operado porque se adequava aos quesitos de prioridade para ser transplantado "em razão de seu estado muito grave".

Menos de um mês. O tempo que Faustão aguardou para receber o novo coração não é incomum. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostra que pouco mais de um quarto dos transplantes de coração realizados no Brasil desde o início do ano ocorreu com menos de um mês de espera após entrada do paciente na fila (aqui).

Viralização. A publicação falsa no Instagram, compartilhada no domingo (27), registra 13.540 curtidas e 4.168 comentários.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

