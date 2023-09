É antigo vídeo em que Maduro é apedrejado por manifestantes na Venezuela

Maduro partia a bordo de um jeep militar do aeroporto de San Félix, no Estado de Bolívar, ao final de uma cerimônia transmitida em rede nacional de TV, quando as imagens mostraram sua segurança tentando evitar que o presidente fosse atingido por uma chuva de objetos.

Apesar do ataque, não há registro de que o presidente venezuelano tenha ficado ferido como mostra a primeira imagem do vídeo compartilhado. A qualidade da foto também sugere se tratar de uma montagem.

Viralização. Uma publicação com o vídeo distorcido no Twitter registra 109,8 mil visualizações, 6,994 curtidas e 1,795 repostagens. Já a postagem no TikTok tem 228,6 mil visualizações, 16,5 mil curtidas e 3,383 comentários. O post compartilhado no Kwai registra 38,9 mil visualizações, 3,9 mil curtidas e 1,5 mil comentários.

Todas as publicações distorcidas foram compartilhadas ontem (5).

