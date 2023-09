Adélio não confessou envolvimento do PT, PSOL e MDB na facada em Bolsonaro

Bem atrás de mim tinha um policial militar fardado. Eu falei: 'Pô, vou tomar uma rajada na nuca'. Então, eu já esperava isso. Tomar uma na nuca. Só que não deu pra se aproximar dele. Pensei: 'Se eu tivesse uma arma de fogo seria inevitável. A distância era curta. Para chegar relativamente com...Era ruim para chegar com a faca. Mas curta demais se eu tivesse com uma arma de fogo. Se eu tivesse uma arma e sacasse, se não fosse muito rápido, ele me derrubaria antes. Porque a distância dele para mim tinha uma linha de fogo aberta, digamos assim.

No outro trecho ele fala:

Eu cheguei ali alguns minutos antes dele. Quase que juntos. Poucos minutos antes. E aí, pessoal empurrando, empurrando. Parece que ele se assustou com a atitude da multidão, jogaram ele para dentro da Câmara Municipal, e já era. Não vai ter jeito. Ali eu pensei em desistir. Não vai ter como. Passar por esse povo. Fecharam as portas da Câmara. Passou um pouco, abriu, e ele saiu num ombro de um cara. E a multidão continuou perto. Tentei me aproximar, e assim foi Trecho da fala de Adélio compartilhado no post falso

O único momento em que Adélio cita um emedebista - em um trecho da gravação, que não utilizado na postagem desinformativa - é quando fala sobre um desejo íntimo de matar o ex-presidente Michel Temer, o que, segundo ele, já teria passado.

Agiu sozinho. A Polícia Federal, em dois inquéritos, concluiu que Adélio agiu sozinho, sem o envolvimento de mandantes ou comparsas, e que foi movido por discordâncias políticas (aqui). No ano passado, as investigações foram reabertas com foco no financiamento dos advogados que o defenderam inicialmente (aqui).

O advogado Pedro Possa, integrante da defesa de Adélio Bispo, negou, em entrevista ao UOL Confere, que o cliente tenha confessado esse suposto envolvimento dos partidos. "Falso", escreveu.