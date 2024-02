Suco de limão e própolis: posts indicam falsos tratamentos para dengue

Não existe tratamento específico para a dengue. Publicações desinformativas nas redes sociais indicam falsos protocolos.

O que dizem os posts

Em um vídeo compartilhado no Facebook, uma mulher afirma que consumir altas doses de limão faria com que a carga viral da dengue fosse eliminada juntamente com os sintomas da doença em apenas poucas horas. Ela também indica caldo de cana para o suposto tratamento.

Em outro vídeo, compartilhado no Instagram, um homem indica como suposto protocolo de tratamento própolis, vitaminas C e B e broncho-vaxom, um medicamento indicado para infecções de vias respiratórias.