Bolsonaro e Nikolas Ferreira não pediram doações para bancar ato; é golpe

Em seguida, Bolsonaro com uma camisa da seleção brasileira aparece convocando os apoiadores a participarem do ato na avenida Paulista. "Olá, amigos de todo o Brasil, em especial de São Paulo. No último domingo de fevereiro, dia 25, às 15 da tarde estarei na Paulista, realizando um ato pacífico em defesa do nosso estado democrático de direito. E eu venho pedir também a contribuição de cada um financeiramente para que seja pago toda da estrutura do evento e que tudo seja feito com segurança. Tem um botão aqui embaixo para que todos possam ajudar. Conto com a presença e a ajuda de todos. Deus, pátria, família e liberdade. Até lá, se Deus quiser", afirma.

Sobreposto à imagem, está escrito "presidente convoca manifestantes e pede colaboração para evento em 25 de fevereiro" e "acesse clicando em saiba mais". A publicação também sugere que o vídeo teria sido compartilhado pelo portal R7, da Record TV.

Ao clicar no vídeo, o internauta é direcionado para o site "oultimoato.site", onde seria possível fazer doações para o custear a segurança, logística e infraestrutura do evento.

Por que é falso

Vídeo foi editado. A gravação original foi publicada no X (antigo Twitter) por Bolsonaro em 12 de fevereiro e, em nenhum momento, o político fala sobre doações ou a forma de financiamento da manifestação (veja abaixo). No vídeo, fabricado para aplicar o golpe, a seguinte frase foi suprimida do verdadeiro:

"Eu peço a todos vocês que compareçam trajando verde e amarelo e, mais do que isso, não compareçam com qualquer faixa ou cartaz contra quem quer que seja. Nesse evento, eu quero me defender de todas as acusações que têm sido imputadas a minha pessoa nos últimos meses. Mais do que discurso, uma fotografia de todos vocês, porque vocês são as pessoas mais importantes deste evento. Para mostrarmos para o Brasil e para o mundo a nossa união, as nossas preocupações. O que nós queremos?"