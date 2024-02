É falso que Brasil rompeu relações diplomáticas com Israel

São falsas as afirmações nas redes sociais de que o Brasil teria rompido todas as relações diplomáticas com Israel. Declarações do presidente Lula e de autoridades israelenses são usadas para levar a conclusões equivocadas.

O que diz o post

Em um vídeo no Instagram, um homem exibe uma publicação no Twitter/X que ele atribui à conta do BRICS. O perfil, porém, não é o oficial do grupo de países.