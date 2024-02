CCR não fechou Dutra para impedir manifestantes de irem a ato de Bolsonaro

O rapaz se vira para a rodovia e começa a criticar as supostas obras na região, que, segundo ele, atrapalharam o trânsito. "A justificativa do engarrafamento é que haveria uma obra, mas não existe obra. Não existe obra. O que existe são alguns cones no meio da rua, onde eles ficam alternando a passagem de uma pista e de outra e controlando o fluxo de gente que vai pra São Paulo. Tem uma amiga minha, Rafaela Albuquerque, patriota, que disse há mais de uma hora que está há oito quilômetros de onde eu estou. Ela não consegue chegar. A informação que ela me passou é que iam fechar a pista. Olha o impressionante: só iriam reabrir às 4h da tarde de amanhã, depois da passeata. Esse é o país que a gente vive. Vamos checar as informações, mas passei aqui e não vi obra nenhuma".

Na legenda de uma das postagens, é dito que a "esquerda podre" fechou a estrada e mesmo assim milhões de pessoas compareceram ao ato. "Até fechar a estrada essa esquerda podre fez, para tentar prejudicar a manifestação. Mas, de nada adiantou pois o povo que realmente quer ver o Brasil livre dessa tirania, compareceu em massa. Mais de dois milhões de pessoas marcaram presença".

Por que é falso

Manutenção na Dutra já havia sido comunicada dias antes. Em seu site, a concessionária CCR RioSP já havia informado em 3 de fevereiro que faria manutenção na descida da Serra das Araras (sentido Rio de Janeiro) entre os km 233 e km 225 (aqui), mais de uma semana antes de Bolsonaro anunciar a manifestação na avenida Paulista (aqui). Na sexta-feira (23), dois dias antes do ato, a concessionária avisou que seriam realizadas "serviços de recuperação de pavimento e de pintura de novas faixas" no trecho e que, por isso, o tráfego ficaria lento já que a subida em direção a São Paulo operaria em mão dupla (aqui).

Serviços são realizados periodicamente, explica CCR (aqui). "Os serviços de recuperação no pavimento da via Dutra são realizados periodicamente em todos os trechos da rodovia, conforme cronograma e acompanhamento da área de Obras da Concessionária".

O UOL Confere procurou a Polícia Rodoviária Federal de São Paulo para confirmar se houve algum bloqueio além do programado pela CCR, mas não obteve retorno. O espaço continua aberto para manifestação.