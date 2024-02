Lula não disse que 'leva o Brasil para uma guerra' para não sofrer 'golpe'

O que diz o post

O print mostra uma fala atribuída a Lula em que ele teria dito que leva o Brasil para uma guerra para não sair do poder. "A beira do abismo! 'Levo o Brasil para uma guerra, mas ninguém me tira dessa cadeira por 'golpe'. Se eu cair, muita gente dessa vez eu vou levar junto. Eles não são loucos, desta vez eu mesmo viro o delator'. Disse o presid@ em reunião de emergência ontem com seus comparsas".

Na legenda, há dúvidas sobre essa afirmação. "Será verdade ?! Se for, circo já está em chamas....".

Por que é falso

Lula não falou que levará o Brasil para uma guerra. A Secretaria de Comunicação Social do governo negou que Lula disse isso, em nota ao UOL Confere. "O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nunca fez esta alegação. Não existe essa fala nos portais oficiais do governo ou em veículos de imprensa".

Conversa com ministros e assessores também não teve menção a uma entrada na guerra. O UOL Confere procurou, mas não encontrou essa declaração de Lula em nenhum veículo de comunicação. Em duas reuniões realizadas nesta semana (aqui e aqui), Lula não falou de entrar na guerra. Em uma reunião (aqui), ele explicou aos auxiliares que sua declaração comparando a morte de palestinos na Faixa de Gaza ao Holocausto é uma estratégia de colocar um freio na "sanha assassina" de Israel em relação a civis palestinos. Em outra conversa com líderes do governo no Congresso (aqui), o presidente conversou sobre a pauta que tramita na Câmara e no Senado e as prioridades do Executivo.