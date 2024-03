Em entrevista, Eduardo Bolsonaro ataca urnas e compara Brasil com ditaduras

Observadores externos da eleição não apontaram indícios de fraude. Observadores internacionais da OEA (Organização dos Estados Americanos) que acompanharam as eleições no Brasil, emitiram parecer em que constataram a segurança e eficiência das urnas eletrônicas e reconheceram a vitória do presidente Lula no pleito de 2022 (leia aqui). Em auditoria finalizada em dezembro do ano passado, o TCU também confirmou a lisura do processo eleitoral e das urnas eletrônica (veja aqui). O TCU checou 9 milhões de informações de 4.577 boletins de urna físicos e comparou com os dados de totalização de votos disponibilizados pelo TSE.

Urna eletrônica permite recontagem. Ao contrário do que afirma o parlamentar, é possível conferir os votos de cada urna eletrônica a partir do Boletim de Urna (BU), que é impresso ao final da votação (leia aqui). É possível compará-lo com as informações disponibilizadas pelo TSE, exatamente como fez o TCU durante a auditoria (veja aqui).

Eduardo Bolsonaro fez comparações do Brasil com ditaduras. Durante a entrevista, ele sugeriu que há perseguição a jornalistas no país, citando Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo e Allan dos Santos. Os três estão nos EUA e são investigados por disseminação de fake news e por incitar ataques antidemocráticos.

Allan dos Santos está foragido nos EUA. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva e uma ordem de extradição. Por decisão do STF, ele é proibido de ter acesso a redes sociais, mas o blogueiro burla a determinação de forma recorrente (leia aqui e aqui).

Rodrigo Constantino também teve suas redes sociais suspensas por determinação do STF. Ele é ex-comentarista da Jovem Pan. Foi demitido da emissora em janeiro de 2023 depois que o MPF abriu um inquérito para investigar a divulgação de fake news e a incitação a atos antidemocráticos (leia aqui, aqui e aqui).

Já Paulo Figueiredo, neto de João Batista Figueiredo, último presidente da ditadura militar, é investigado por atuar em propagação de desinformação golpista e antidemocrática. Ele é ex-comentarista da Jovem Pan. Segundo a PF, Figueiredo fazia parte de um núcleo responsável por incitar militares a aderirem a um golpe de Estado (leia aqui e aqui). As suspeitas dizem respeito a participações dele em programas televisivos e nas redes sociais.