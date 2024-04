Anvisa não aprovou remédio para tratar dores nas articulações

O post desinformativo usa um trecho de uma entrevista do cantor Roberto Carlos a um programa de televisão. Nele, uma voz similar a do artista diz o seguinte: "Eu sofria com dores. Tinha shows que eu nem conseguia fazer por causa das dores no corpo. Era insuportável. Eu chegava a chorar de dor. Em certo dia, no final do ano passado, eu vi um tratamento. Na verdade, quem viu foi a moça que trabalha na minha casa, mas ela viu na internet mesmo, no Facebook, e fez um pedido pelo WhatsApp com o dr. Rafael. Eu, sem acreditar, pois já tinha tentado de tudo para resolver as dores. Deixei ela pedir e, olha, vou te falar, em apenas sete dias usando, as dores sumiram no corpo todo. Até para cantar estava muito melhor".

Por fim, a voz parecida com a do cantor diz: "Eu vou até falar desse tratamento, porque eles merecem. A empresa se chama - olha só o nome - 100Dores. Único tratamento de cápsula em gel que eu vi no mundo, e realmente faz o que promete. Até conversei com eles para deixar o WhatsApp de contato para você que sofre de dor, artrite ou artrose. Pode comprar sem medo".

Na legenda da postagem desinformativa, o remédio também é indicado. "Durante mais de 10 ANOS sofri dores intensas, especialmente em seu joelho e mão, sem encontrar alívio nos medicamentos convencionais, incluindo aqueles que encontrou online. Desiludida com a eficácia desses tratamentos, decidi não investir mais em soluções milagrosas. No entanto, ao ver uma reportagem no Facebook onde revelava o que os famosos faziam para se livrar das dores eu que estava sofrendo de artrite, decidi experimentá-lo. Após cinco meses de tratamento, os resultados foram notáveis: minha eu não apenas experimentei um alívio significativo da dor, mas também perdi peso. Embora não seja usual para mim fazer recomendações, sinto-me compelido a destacar a eficácia deste tratamento que transformou a minha vida. Entre em contato com o mesmo especialista que ajudou minha mãe".

Em outra publicação desinformativa, é colocado sobreposto ao vídeo que o produto possui registro na Anvisa. "O fim das dores chegou no Brasil [...] Conheça o tratamento que já ajudou mais mil de pessoas no mundo a eliminar dores fortes pelo corpo".

Por que é falso

Produto não tem registro na Anvisa. A agência disse que o suposto medicamento citado nos vídeos não foi aprovado pelo órgão, em nota ao UOL Confere. "Não há medicamento registrado na Anvisa com o nome 100Dores. Somente medicamentos devidamente registrados podem fazer alegações de cura e tratamento terapêutico".