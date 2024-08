Bia Souza não fez o 'L' de Lula ao comemorar medalha de ouro em Paris

Não é verdade que a judoca Beatriz Souza, que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris, tenha "feito o L" em alusão ao presidente Lula para comemorar sua vitória. A atleta costuma comemorar com o dedo apontado para o alto.

O UOL Confere considera distorcido conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Publicações usam o recorte de uma notícia publicada pela Folha de S.Paulo sobre a vitória da judoca Bia Souza na final do judô nas Olimpíadas para afirmar que ela 'fez o L', supostamente em alusão a Lula. Na imagem, ela apare no chão com a mão erguida.