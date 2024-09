Post usa vídeo antigo para sugerir movimentação recente de Israel no Líbano

O que diz o post

Publicações mostram vídeo com tanques de guerra em uma estrada.

O título é "ISRAEL SE PREPARA PARA ATAQUE SEM PRECENDENTES", com dois emojis chorando. Na parte inferior, "GOGUE E MAGOGUE DIANTE DE NÓS", seguido por emoji de olhos arregalados e outro chorando.

O áudio diz: "Veja isto. Preste atenção nas imagens. Olha só, a 98ª Divisão de Paraquedistas do Exército israelita já chegou de Gaza à fronteira com Líbano. Exatamente isso. Olha só as imagens desta movimentação militar. A Israel que se prepara para um ataque que pode ser o maior ataque já realizado contra o território israelense. Meus irmãos, as imagens deste domingo, 22 de setembro, mostram esta movimentação. A gente está vendo o cerco se fechando diante de Israel, que vai para uma batalha de Gogue e Magogue, escrito no livro do profeta Ezequiel. A gente está vendo o cenário profético se formando e a qualquer momento o arrebatamento da igreja pode acontecer. Então, você que está desapercebido, olha só, volte para Jesus, enquanto é tempo, porque eu creio de que está havendo, vivenciando um cenário profético no mundo. A gente está vendo aí o que Jesus falou, acontecendo diante desta geração. De fato, é chocante".

Uma das postagens traz a mensagem "A 98ª Divisão de Pára-quedistas do exército israelita já chegou de Gaza à fronteira com Líbano".

Por que é distorcido

Vídeo antigo é compartilhado fora de contexto. Diferente do que diz o áudio da montagem, a movimentação de tanques de guerra é do dia 8 de outubro de 2023. Em uma busca reversa (aqui), o UOL Confere encontrou o vídeo original, postado pela Forbes, em seu canal no YouTube (aqui e abaixo). A guerra Israel-Hamas estende-se desde então, com milhares de mortos e destruição na Faixa de Gaza (aqui).