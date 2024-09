Publicações usam imagens de incêndio nos EUA como se elas fossem do Brasil

Nem os veículos, nem os logos são brasileiros. Os modelos de carros e de caminhões mostrados no vídeo são diferentes dos utilizados no Brasil. Além disso, os logos de identificação de bombeiros e ambulâncias têm os padrões dos EUA. Em uma das cenas, há um trator com o nome Cal Fire, que é o departamento florestal e de proteção contra incêndios daquele país (aqui).

Post é compartilhado no contexto de queimadas do Brasil. Segundo dados do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), divulgados na Folha de S.Paulo (aqui), até o dia 22 deste mês, houve mais de 200 mil focos de incêndio no país, enquanto nos 12 meses de 2023, foram 189.926 ocorrências. A Amazônia é o bioma mais afetado (aqui), seguido pelo Cerrado e Mata Atlântica, que respondem a 90% dos focos de queimadas, desde o início de 2024.

Queimadas são cada vez mais recorrentes no Brasil. Os incêndios florestais podem ocorrer tanto por causas naturais, como descargas elétricas, quanto por ações humanas. Condições climáticas adversas, fenômenos como o El Niño, seca prolongada e ocorrência das ondas de calor estão entre os principais fatores. As nuvens de fumaça também agravam o problema, pois podem formar tempestades com raios que causam incêndios em áreas secas, conforme publicação no site Climatempo (aqui).

Viralização. Nesta quinta-feira (26), no Instagram, um vídeo com conteúdo falso registrava mais de 8.000 visualizações. A postagem também foi verificada por Aos Fatos.

