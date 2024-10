Vídeo não mostra festa por morte de líder do Hezbollah; gravação é antiga

O que diz o post

A publicação, cujo título é "Celebrações até no Líbano pelo fim de Nasrallah. Celebrating in Lebanon", traz um vídeo com dezenas de pessoas reunidas na rua. Várias delas carregam bandeiras libanesas e cantam.

Sobre o vídeo, há o seguinte texto: "A mídia está mentindo pra você sobre Israel. Por todo o oriente médio, pessoas de bem estão celebrando a eliminação de um dos mais sanguinários terroristas das últimas décadas. Não acredite nas mentiras de governos rendidos ao Irã - e da mídia que os servem como escravos!".

Por que é distorcido

Vídeo mostra protesto no Líbano em 2020. Em busca por imagens no Google Lens, é possível verificar que o vídeo foi originalmente postado no TikTok em 19 de janeiro de 2020 (aqui). "Nós somos a revolução e a raiva", escreveu a autora da gravação, em árabe, referindo-se a uma música da cantora libanesa Julia Boutros (aqui). Na época, o Líbano registrou diversos protestos contra a situação econômica do país, como noticiou a imprensa brasileira (aqui, aqui e aqui) e internacional (aqui, aqui, aqui e aqui, em inglês).

Autora de vídeo alertou para o uso distorcido das imagens. "Meus amigos, tenham cuidado com todas as postagens falsas e não acreditem em tudo o que compartilham. Usaram um vídeo meu muito antigo de 2020, afirmando que ele mostra a mim e meus amigos celebrando o assassinato de uma figura política", escreveu a autora da gravação em seu perfil no TikTok (aqui, em árabe e em inglês) há quatro dias. Ela ressaltou que as imagens são da revolução libanesa e que, no momento, não mora mais no país.