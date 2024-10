Pacheco não foi hostilizado ao votar no domingo; vídeo é de 2022

Virose impediu que ele viajasse para para votar. O senador foi diagnosticado com uma virose na quinta-feira (3) e acordou indisposto no domingo. Por isso, não viajou para votar na capital mineira, segundo informou sua assessoria a reportagens (aqui e aqui).

Viralização. Nesta quinta-feira (10), no Instagram, um vídeo com conteúdo falso registrava mais de 100 mil visualizações.

A postagem também foi checada por AFP, Estadão Verifica, Lupa e Reuters.

