Fotos mostram tornado e furacão Florence, não passagem do Milton

Abaixo, há uma imagem de um tornado se aproximando de uma área residencial. Ao lado, está a foto de satélite de um furacão.

Por que é falso

Foto de satélite mostra furacão Florence, não o Milton. Com o auxílio de busca reversa (aqui), conclui-se que a imagem de satélite foi feita a partir da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) em 12 de setembro de 2018 (aqui). Ela mostra a passagem do furacão Florence, que atingiu a região nordeste dos EUA e causou pelo menos 32 mortes (aqui, em inglês).

Imagem de tornado em área residencial circula desde 2011. Por meio de busca reversa (aqui), verifica-se que a foto de um tornado próximo a uma área residencial é antiga. Ela foi usada para ilustrar uma reportagem publicada em 29 de abril de 2011 pelo jornal The Crimson White, feito por alunos da Universidade do Alabama (aqui, em inglês). A matéria fala do sistema de tempestades que havia atingido o estado dois dias antes.

Furacão Milton atingiu a Flórida na semana passada. O fenômeno atingiu o solo no último dia 9 por volta das 20h30 locais (21h30 de Brasília) (aqui). Inicialmente classificado como de categoria 3, perdeu força, foi rebaixado à categoria 1 (aqui) e, na sequência, para ciclone pós-tropical (aqui). Apesar da preocupação das autoridades, os estragos foram menores do que o esperado (aqui). Até o momento, o número oficial de mortes chegou a 17 (aqui).

Viralização. Até a tarde desta segunda-feira (14), uma publicação no Threads tinha mais de 2.900 curtidas.