Tales: Brasil deve repensar todas as forças policiais, não só a PRF

A ministra está caminhando com muito equilíbrio e pragmatismo em uma briga em que ela nem está no meio, que é a briga do Congresso Nacional com o STF.

Eu vejo Sonia Guajajara se equilibrando muito bem porque não caiu nessa idiotização nacional que a gente tem de que no marco temporal um é mocinho e outro é bandido, é o Batman e o Pinguim. Brasil virou um grande filme da Disney com adultos imbecilizados.

Ela sai bem disso, vai mostrando o que é o que e relação de causa e consequência. Ela é uma grata surpresa, pois o partido dela costuma ser bem infantilizado.

