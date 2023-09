'Queria ter ido em seu lugar', diz pai de menina morta em ação da PRF

"Lembro de todos os dias quando você iria pra escola, e nos dava aquele beijinho toda linda dentro daquele uniforme, e voltava cheia de canções novas e as coreografias", disse.

Papai queria poder ter ido em seu lugar, tenha absoluta certeza disso, mas os planos de Deus não são os nossos e quem sou eu para questioná-lo. No hospital, eu acreditei com todas as minhas forças até o último segundo, e mesmo com todos os aparelhos desligados, eu pensei em algum momento ligar tudo de novo por conta própria, só queria sair de lá com você em meus braços e ir embora pra casa.

Willian Silva, pai de Heloísa



O tiro acertou a cabeça e a coluna da criança, que precisou passar por cirurgia, ficou nove dias internada em "estado gravíssimo" no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A menina morreu por "lesão transfixante de encéfalo por projétil de arma de fogo", segundo apontou o laudo do IML (Instituto Médico Legal) sobre a morte de Heloísa.