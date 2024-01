Fator humano é causa de quase 80% dos acidentes de helicóptero em 11 anos

Piloto tinha "histórico de irregularidades". Teodoro estava sem licença para operar táxi aéreo —não se sabe, contudo, se no voo ele prestava esse serviço. Teodoro tinha apenas a habilitação pessoal para voar. Ele chegou a ter essa licença cassada em setembro de 2021, após fugir de uma fiscalização, mas recuperou o documento em outubro de 2023, após fazer cursos. À Folha, a defesa dele diz que houve punição indevida.

O helicóptero modelo Robinson R44 desapareceu na véspera do Réveillon. A aeronave saiu do aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista, com destino a Ilhabela, no litoral, para um bate e volta. De acordo com a PM, o helicóptero decolou às 13h15 e fez o último contato às 15h10.

Helicóptero fez um pouso de emergência antes de desaparecer. Mensagens às quais o UOL teve acesso mostram que Letícia enviou imagens e relatou a situação ao namorado. Ele questionou onde o helicóptero estava, ao que a jovem respondeu: "Sei lá, amor. Tô parada no meio do mato".

A aeronave foi localizada na sexta-feira (12) pelo helicóptero Águia 24, da PM. Militares desceram de rapel para verificar os destroços. Segundo o delegado Paulo Sérgio Campos Mello, os corpos estavam ao lado da aeronave. A equipe de perícia investiga a causa das mortes.