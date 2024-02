Adolescente escalpelada em kart no DF ganha lace: 'Novo capítulo'

A adolescente comemorava o aniversário do namorado no local, com família dele. O acidente aconteceu em uma pista de corrida na região do Paranoá, no DF, no dia 10 de dezembro.

Elizabeth disse que foram as pessoas que presenciaram o acidente que acionaram o resgate. A mãe afirmou que o estabelecimento não prestou qualquer apoio à menina, e que no local não havia brigadistas ou socorristas.

Ao UOL o kartódromo negou negligência e disse que forneceu "todo equipamento de segurança". "Foi feito briefing, com instruções do uso do kart e regras da pista para corrida. Infelizmente, na última volta o cabelo dela saiu de alguma forma da camisa balaclava e enrolou no eixo do kart, arrancando parte do couro cabeludo", diz a nota.