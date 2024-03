Prefeitura do Guarujá tem contratos com chefe do PCC morto no litoral de SP

Poucas horas depois do assassinato de Meia Folha, ônibus passaram a ser incendiados em Santos. A polícia ainda não sabia se os atos de vandalismo tinham relação com a execução dele.

Apartamento de luxo e obras sobre mafiosos

O criminoso mantinha em seu apartamento de luxo uma biblioteca recheada de livros sobre o crime organizado. Meia Folha gostava de ler obras sobre mafiosos italianos, cartéis de droga colombianos, rota da cocaína no Brasil e títulos relacionados ao surgimento e expansão das maiores facções criminosas do país: o PCC, nascido em São Paulo, e o CV (Comando Vermelho), do Rio de Janeiro.

Polícia localizou livros. A coleção literária foi encontrada por policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Santos, em 6 de setembro de 2019, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um apartamento de luxo no Guarujá, relacionado a Meia Folha.

Na ocasião, os investigadores também localizaram um cofre escondido em um quarto, mas não conseguiram abri-lo porque não tinham a senha. No imóvel, estavam a ex-mulher de Meia Folha e dois filhos do casal. Ele chegou depois, com seu advogado, e acompanhou as buscas. No cofre, havia R$ 51 mil. O mandado de busca e apreensão foi expedido pela 2ª Vara Criminal do Guarujá, a pedido da DIG, após receber uma denúncia apócrifa informando que aquele imóvel ligado a Meia Folha era usado para armazenar drogas e armas. Mas nada de ilícito foi encontrado no local.

Apartamento luxuoso. Os agentes fotografaram todos os cômodos do apartamento, desde a biblioteca até as garrafas de bebidas importadas, como vinhos e uísques. Na sala ampla, havia ao menos três jogos de sofá, móveis modernos e quadros pendurados na parede.