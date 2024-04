Caso Porsche: Polícia Civil fala em 'mudança normal' após trocar delegado

Mesmo com a troca de delegado, a linha investigatória seguirá a mesma, diz Dian. Reforçando o "excelente inquérito policial" do caso feito por Alves, o delegado geral afirmou que a mesma linha investigatória do caso continuará, bem como os outros inquéritos do DP que serão encaminhados para a responsabilidade de Burgese.

Assim como Dian, a SSP nega relação entre troca no comando de delegacia e investigação sobre colisão com Porsche. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública disse que investigação está em fase final para ser relatada à Justiça. "Não houve afastamento. Ocorreu uma mudança administrativa", disse a pasta.

Ainda há algumas diligências a serem efetuadas, laudos que precisam aportar no cartório do 30º DP, imagens de câmeras [de segurança], enfim, para dar continuidade ao inquérito [do caso do Posche] nas mesmas características que vinham sendo presididas pelo doutor Nelson.

Arthur Dian, delegado geral da Polícia Civil de São Paulo

Deputado Delegado Palumbo diz que troca não é normal

O deputado federal Delegado Palumbo (MDB-SP) afirmou que a troca de delegado não é normal. Em entrevista ao Brasil Urgente, o parlamentar apontou que a mudança indica que pode ter ocorrido algum indício de irregularidade no caso, seja com o delegado, cúpula da Polícia ou mesmo da Secretaria da Segurança Pública. Na visão do político, é necessário entender por qual motivo Alves foi retirado da delegacia.

Parlamentar questionou por que as imagens das câmeras corporais dos PMs ainda não foram entregues às autoridades. Ele afirmou que a conduta correta dos agentes deveria ter sido apresentar Fernando na delegacia ou, caso ele estivesse ferido, levá-lo até um hospital e apresentar o caso para a autoridade policial — e não liberar o homem para ir ao médico com a mãe dele. "Isso é inadmissível e inaceitável. Será que fosse pobre eles dariam o mesmo tratamento? Está errado isso. Muito errado", disse.