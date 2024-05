RJ: Mulher que se dizia vidente é presa por golpe em viúva de colecionador

Relembre o caso

Sabine teria elaborado todo o plano em 2020. O primeiro passo foi contratar uma suposta vidente para abordar a mãe no meio da rua e alertá-la sobre uma morte iminente na família — no caso, a da própria filha.

A vidente levou a viúva Geneviève Boghici a outras duas comparsas. Uma cartomante e uma mãe de santo teriam ''confirmado'' a previsão da vidente e sugeriram que ela pagasse por "um trabalho" para salvar a filha. A mulher realizou pagamentos de R$ 5 milhões.

A mãe de Sabine começou a perceber que a filha tinha relação com as supostas videntes. Ela parou de fazer os repasses. Sabine, então, começou a isolar Geneviève dentro de casa, agredi-la e ameaçá-la.

16 quadros de arte do colecionador foram subtraídos. A quadrilha conseguiu mais de R$ 700 milhões apenas com as artes. Eles também tomaram as joias da idosa.

Quem é a família dona de acervo de obras

Jean Boghici morreu em 2015, aos 87 anos. O artista plástico romeno, que colecionava obras desde os anos 1960, foi dono da galeria Relevo, na capital carioca, e reuniu um dos acervos mais importantes de arte brasileira. Ele deixou um patrimônio artístico avaliado em mais de R$ 700 milhões para a companheira.