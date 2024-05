Cuidado, não é só jogar fora! O que fazer com o lixo das enchentes no RS

Resíduos sujos de lama devem ser separados; coloque-os em sacolas ou sacos de lixo e não os misture com itens recicláveis, como metais, papéis e plástico;

Separe o que pode ser reaproveitado do entulho; materiais como telha de zinco, tijolos e madeiras podem ser reciclados. Deixe-os separados;

O que pode ser aproveitado? Materiais absorventes como sofás e colchões não podem ser reaproveitados. Já metais e vidros, podem ser reutilizados após higienização com água e sabão e desinfecção com álcool 70% ou solução de água sanitária (indicada no rótulo da embalagem);

Limpeza correta. Pisos, paredes e bancadas que tiveram contato com a água devem ser limpos com água e sabão. Além disso, é preciso usar a solução com água sanitária após a lavagem inicial;

Panos e vassouras usados na limpeza devem ser descartados após o uso. Por segurança, esses acessórios não podem ser reutilizados.

Ficou com dúvida sobre o que fazer com algum resíduo?

A equipe da Sema/Fepam podem auxiliar na definição do melhor encaminhamento do lixo, devendo ser solicitado apoio nos comitês de crise de cada região.