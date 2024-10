Moradores não conhecem dona de terras de Jeri: 'É loira, morena? Não sei'

Entenda o caso

Um dos destinos mais badalados e visitados do Nordeste, Jericoacoara é alvo de uma polêmica. Após 40 anos, uma empresária procurou o estado para alegar que uma área de 730 mil de m² dentro da Vila de Jeri, (equivalente a 80% do total) são de sua propriedade.

É na vila que estão com casas, hotéis e restaurantes, por exemplo, visitados por turistas de todo o mundo. Ela fechou um acordo com o governo do estado e terá 49,5 mil m² de áreas livres recebidos de volta.

Depois de uma análise dos documentos, a Procuradoria-Geral do Estado informou que as matrículas apresentadas, datadas do ano de 1983, são verdadeiras. Para evitar que centenas de famílias e empresários tivessem que sair de áreas já tituladas, o estado anunciou que fechou um acordo com cessão apenas de áreas desocupadas à mulher.