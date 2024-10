Novo Hamburgo: Imagem mostra atirador perseguindo policial durante tiroteio

Entenda o caso

Edson Crippa matou o pai, o irmão e dois militares entre a noite da terça-feira (22) e a manhã da quarta-feira (23). Forças de segurança cercaram a casa deles em Novo Hamburgo e, após mais de nove horas de tentativas de negociação, o homem teve morte confirmada por médicos do Samu.

Mortos foram identificados como: Eugênio Crippa, Everton Crippa, além dos agente Everton Raniere Kirsch Junior, 31, e Rodrigo Weber Volz, 31.

Ataque aconteceu após pai de Edson chamar a polícia para denunciar agressões do filho. Segundo a Brigada Militar, tiros foram disparados de forma inesperada pelo homem quando eles conversavam com as vítimas no portão da residência.

Atirador tinha histórico de esquizofrenia e usou as próprias armas, legalizadas, para o ataque. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais de 300 munições foram encontradas na casa de Edson e a polícia investiga se ele teria planejado a situação, já que estoque de água e isotônicos foram achados na casa.