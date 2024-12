Elo com PCC, bunker e atirador de Pinheiros: os crimes de CACs em 2024

Vídeo mostra CACs orientando treinamento de tiros de fuzil a membros do PCC. Imagens fazem parte de investigação da PF e MP Imagem: Cedido ao UOL

CACs treinavam membros do PCC para ações do "novo cangaço", diz polícia. Um vídeo que faz parte de uma investigação da PF e do MP de São Paulo mostra o CAC Otávio Magalhães, preso em maio, dando orientações em um estande de tiro a Elaine Souza, conhecida como "Patroa do PCC". Ela foi presa preventivamente em setembro por suspeita de manter conexões com a facção criminosa paulista.

CAC foi preso após confessar ter matado ex-namorada a tiros. Nayara dos Santos Fonseca, 27, foi encontrada morta dentro de um carro em Boituva (SP) no dia 18 de agosto. Ela tinha medida protetiva concedida pela Justiça contra o seu ex-namorado, que não teve a sua identidade divulgada pela Polícia Civil.

Com esquizofrenia, homem que matou pai, irmão e policial tinha 300 munições em casa. O caminhoneiro Edson Fernando Crippa, 45, foi internado quatro vezes. O CAC tinha duas pistolas e duas espingardas "de acordo com a legislação", segundo a polícia. O atirador, que ainda feriu outras nove pessoas, foi morto em confronto com a Brigada Militar. O caso ocorreu no dia 23 de outubro em Novo Hamburgo (RS).

Isso é apenas a evidência da loucura que a gente viveu durante o governo Bolsonaro, e não é o único caso. Várias pessoas tinham arsenais ou adquiriam para revender para criminosos. A violência armada é o grande problema do Brasil. Gastamos muito dinheiro combatendo o tráfico, mas não temos a mesma preocupação com armas.

Roberto Uchôa, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública