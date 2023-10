Egito ainda não autorizou acesso a brasileiros em Gaza, diz embaixador

Há cerca de 2.500 brasileiros em Israel e outras dezenas na Faixa de Gaza. Os números foram divulgados hoje pela secretária-geral do Itamaraty, Maria Laura da Rocha. No total, segundo a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, cerca de 1.700 brasileiros pediram ao governo federal para voltar ao país.

Estão previstos mais cinco voos da FAB com brasileiros até domingo (15). De acordo com o Itamaraty, serão priorizadas as pessoas que moram no Brasil e não têm passagem aérea comprada. Para quem já têm os bilhetes ou condições de comprá-los, a recomendação é que embarquem em voos comerciais.

Lula disse estar "orgulhoso" da operação para repatriar os brasileiros em meio ao conflito. "Estou orgulhoso, e o povo brasileiro também deve estar, pelo belo trabalho que o Ministério da Defesa, o Itamaraty e a Força Aérea Brasileira estão fazendo de resgate dos nossos compatriotas que estão na zona do conflito. Vamos continuar trabalhando até trazer de volta para casa todos que estão naquela região e desejam retornar ao nosso país".

União contra guerra

Mais cedo, Lula defendeu que países se unam para enviar recursos à Faixa de Gaza. "Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo", disse o presidente.

Presidente também pediu que Hamas liberte crianças sequestradas. "É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra", escreveu Lula no X. O presidente ainda acrescentou que, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, o Brasil se juntará aos esforços por um cessar-fogo imediato e definitivo.