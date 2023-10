Análise: Falta de reação à punição coletiva de Israel a Gaza é o que choca

Isso reflete o isolamento dos palestinos no mundo, o que já vem de há muito tempo. Ninguém se manifesta, ninguém se propõe. A Arábia Saudita fez uma nota dura, mas parou por aí e fez o dever de casa. Com o Egito, não há nem diálogo. A fronteira está fechada. É uma situação complicada porque não se vê perspectiva de diplomacia, nem de diálogo. Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais

Tão logo resolva guerra com Hamas, Netanyahu deve cair, projeta professor

Reginaldo Nasser avaliou que Benjamin Netanyahu está em situação política delicada. O professor projeta que o primeiro-ministro de Israel não deve resistir às pressões, principalmente pelas falhas de segurança e do sistema de inteligência do país com relação aos ataques do Hamas, e deixará o cargo assim que o conflito se encerrar.

Em curto prazo, é difícil ele cair. Mas a questão da segurança é tão grave que dá margem a boatos de facilitação para o Hamas entrar no território de Israel. O fato é que falhou e isso será cobrado. Só não está sendo cobrado politicamente agora, mas a conta vai vir. Pelo que se diz em Israel, tão logo se resolva essa questão de Gaza ele [Netanyahu] cai. Reginaldo Nasser, professor de relações internacionais

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em três edições: às 8h, às 12h com apresentação de Fabíola Cidral e às 18h com Diego Sarza. O programa é sempre ao vivo.