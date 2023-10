'Nosso destino está em jogo', diz Netanyahu após governo de emergência

O primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu disse, durante declaração à população divulgada nas redes sociais, que o motivo de um governo de emergência com a oposição, estabelecido hoje, trata do "destino" do país frente à guerra declarada contra o Hamas.

O que ele disse

"Deixamos de lado as diferenças", afirmou o premiê. O governo será formado por Netanyahu, por um líder oposicionista e por um pequeno número de ministros.