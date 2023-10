Israel anuncia zona humanitária no sul de Gaza; local já foi alvo da FDI

Após dias de negociações com o Egito, Brasil, os EUA e outros países para criação de uma região segura para os fugitivos da guerra entre Israel e Hamas, as Forças de Defesa israelense anunciaram a criação de uma zona humanitária no sul de Gaza onde será fornecida ajuda internacional.

O que aconteceu

O governo de Benjamin Netanyahu pediu para os palestinos irem para Al-Mawasi, perto de Khan Younis, onde será criada uma zona onde "a ajuda humanitária internacional será fornecida conforme necessário". As informações foram divulgadas em um comunicado, nesta quarta-feira (18).