Biden chega a Israel após ataque a hospital que teria matado mais de 500

Washington mandou o segundo grupo de porta-aviões nuclear liderado pelo USS Dwight Eisenhower para a costa de Israel em meio à guerra do aliado contra o grupo extremista Hamas, conflagrada após o ataque no último dia 7. A medida é vista como mais um aceno de solidariedade do presidente Joe Biden a Israel.

Biden se diz 'indignado' com ataque a hospital em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se disse "indignado e profundamente triste" com o ataque a um hospital na Faixa de Gaza que deixou pelo menos 500 mortos, segundo autoridades palestinas.

"Orientei minha equipe de segurança nacional a continuar coletando informações sobre o que exatamente aconteceu", diz o texto, que também afirma que Biden entrou em contato com o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, e com o com o rei Abdullah II da Jordânia.

"Os Estados Unidos defendem inequivocamente a proteção da vida de civis durante conflitos e lamentamos os pacientes, a equipe médica e outros inocentes mortos ou feridos nessa tragédia", diz um trecho da nota. Leia a íntegra: