Israel diz que soldados vão entrar em Gaza 'em breve'

O comandante do Exército do sul de Israel, Yaron Finkelman, disse que a batalha "está se deslocando para o território do Hamas".

Esta guerra nos foi imposta por um inimigo implacável que nos infringiu um golpe significativo. Conseguimos pará-lo e bloqueá-lo. Estamos atingindo com golpes duros e a batalha está se deslocando para seu território. Estamos determinados a prevalecer em seu próprio território. Yaron Finkelman

Imagem: Arte/UOL

Israel diz ter matado viúva de fundador do Hamas

Na madrugada desta quinta-feira (19), as Forças de Defesa de Israel disseram ter matado Jamila al-Shanti, a viúva do co-fundador do Hamas, Abdel Aziz al-Rantisi. Ela foi a primeira mulher eleita para o gabinete político do grupo.

Os militares afirmam que o chefe da ala militar do grupo terrorista Comitês de Resistência Popular de Gaza também foi morto.