Sakamoto: Desafio de Biden é mostrar ao povo dos EUA que a vida melhorou

A campanha para a reeleição do presidente Joe Biden terá o desafio de apontar à população dos Estados Unidos que a vida dela melhorou ao longo do mandato, disse o colunista do UOL Leonardo Sakamoto, no UOL News da manhã desta terça (16).

O que acontece nos Estados Unidos? Teve queda de desemprego, teve crescimento da economia, o país está se recuperando muito melhor que outros países no pós-covid e a inflação está controlada. O problema é que os preços estavam muito altos por causa da inflação.