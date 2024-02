Gleisi defende fala de Lula sobre Israel e critica Netanyahu: 'Truculência'

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, criticou a reação de Israel e disse que Lula não deve recuar na declaração que comparou as mortes na Faixa de Gaza com o Holocausto.

O que aconteceu

Gleisi criticou a decisão de Israel de tornar Lula 'persona non grata' no país. Para ela, isso confirma a "truculência" do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Persona non grata" até que retire o que disse. O termo em latim significa pessoa indesejada e se refere à prática de um Estado proibir um diplomata (no caso de Lula, um chefe de Estado) de entrar no país em viagem oficial. O chanceler Israel Katz enviou a mensagem, por intermédio do embaixador brasileiro no país, Frederico Meyer, de que Lula não é bem-vindo no país até que retire o que disse.