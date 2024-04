Brasileiro confessa furto de R$ 9,1 mi em roupas e joias de hotel nos EUA

UOL tenta localizar a defesa de Jobson. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Crime aconteceu em 2023, em um hotel de luxo na Flórida. As vítimas viajaram a Beverly Hills para participar de um evento de moda, de acordo com as investigações. Na noite de 10 de maio de 2023, Jobson usou um carro da Uber para ir ao hotel das brasileiras.

Suspeito enganou um funcionário do hotel para conseguir chave. Segundo as investigações, Jobson disse a um recepcionista que era hóspede do mesmo quarto das vítimas e tinha esquecido sua chave. Ele respondeu a algumas perguntas de segurança e, em seguida, foi liberado para subir até o dormitório.

Brasileiro roubou seis malas enquanto vítimas jantavam fora. As malas continham joias, roupas e acessórios no valor de aproximadamente US$ 1,8 milhão (R$ 9,1 milhões). Imagens de câmera de segurança mostram Jobson no elevador com os pertences que seriam das brasileiras. As brasileiras notificaram a equipe do hotel assim que deram falta da bagagem, segundo o Departamento de Justiça.

Joias foram vendidas uma semana depois do furto. Jobson viajou para Miami e, em 17 de maio, enviou uma mensagem no Instagram para um comprador local. Ele disse que queria vender as joias — um colar de diamantes e um relógio de luxo —, mas não tinha as notas fiscais porque as havia encontrado em uma caixa de sua "falecida mãe". As joias correspondiam à descrição feitas pelas vítimas.