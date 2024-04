Imposto pra cães e proibido trabalhar domingo: Suíça tem leis diferentonas

Cada registro recebe uma fatura anual do imposto do seu município ou cantão — o equivalente aos estados no país. O valor da cobrança pode variar de comuna para comuna e também depende do tamanho ou peso do animal — geralmente, custa entre 100 e 200 francos suíços (de R$ 562 a R$ 1.124).

Cães-guia e cães de resgate costumam estar isentos de impostos. Muitas comunas também oferecem descontos para cães de guarda em fazendas.

Trabalho aos domingos proibido

Trabalhar aos domingos — e também à noite — é geralmente proibido na Suíça. Atividade só é permitida para alguns setores, como o da saúde, indústria hoteleira, lojas, meios de comunicação, entre outros serviços.

Setores não essenciais estão sujeitos à proibição. Nesses casos, só é possível trabalhar aos domingos mediante autorização especial e consentimento do trabalhador.

Horário do silêncio

Em muitos cantões da Suíça existe um horário de silêncio designado entre 22h e 7h. Segundo o site da Confederação Suíça, atividades barulhentas também são proibidas aos domingos e feriados. "Os vizinhos devem mostrar consideração uns pelos outros e respeitar certos regras", diz o portal.