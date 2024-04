Milei quer as Malvinas: discurso reacende tensão com ingleses por soberania

O contexto histórico do conflito pelas Ilhas Malvinas se origina nos anos 1830, quando o arquipélago foi reivindicado pela Espanha, Reino Unido e Argentina.

Em 1833, o império britânico expulsou os argentinos das ilhas e assumiu o controle. Desde então, a Argentina reivindica, por vias diplomáticas, a soberania do território.

No século seguinte, a Argentina, durante a ditadura militar do general Leopoldo Galtieri, decidiu tentar reconquistar o território instaurando um conflito. O país recuperou à força as ilhas em 1982, mas após uma guerra de 74 dias, teve que se render, com um balanço de mortos de 649 soldados argentinos e 255 britânicos.

Então, o Reino Unido reassumiu o controle das Ilhas Malvinas. O arquipélago é chamado de Ilhas Falkland pelos britânicos.

O preparo e poder militar do Reino Unido se sobressaiu durante o embate. Enquanto o país sul-americano possuía clara desvantagem militar, o Reino Unido aproveitou a ajuda da ONU (Organização das Nações Unidas), Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), União Europeia e Commonwealth, contando também com o apoio dos EUA, que forneceram armas, suporte via satélite, além de abrir caminho pelo Canal do Panamá para a passagem dos navios de guerra britânicos, para vencer a guerra.

Atualmente, mais de 40 anos após a invasão das Ilhas, as Malvinas continuam sob domínio inglês e seus habitantes afirmaram que gostariam de continuar morando no arquipélago, pois têm saúde, educação e tudo o que precisam. O desejo deles foi concedido em plebiscito realizado em 2013, pelo governo das Malvinas.