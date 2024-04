Embaixador: Crise Brasil-Israel permanece, mas há canais de diálogo

Isso é algo que levará um pouco de tempo. Não podemos e não devemos continuar com isso por muito mais tempo. Espero que isso acabe em breve (...) e que possamos avançar e ver os interesses de longo prazo entre os dois países baseado nas relações e valores que temos. Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil

Zonshine disse "estar desapontado" com o Brasil por não ter condenar os ataques feitos pelo Irã a Israel no último fim de semana.

As mensagens do Itamaraty são um tipo de janela da posição brasileira. Sobre este ataque, não houve uma condenação. Para mim, como israelense e embaixador, deixou-me desapontado. Não há outras palavras de que foi um ato terrorista de um país contra outro. Um ato terrorista deve ser condenado. Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil

Ao falar sobre Lula ser considerado "persona non grata" em Israel, o embaixador considera que houve um erro de interpretação nas declarações de Israel Katz, ministro das Relações Exteriores israelense.

'Persona non grata' não foi exatamente o termo que nosso ministro usou. Ele disse 'is not welcome' ['não é bem-vindo'], e isso foi traduzido para 'persona non grata'. Do ponto de vista jurídico, não é exatamente a mesma coisa. Daniel Zonshine, embaixador de Israel no Brasil

O embaixador ainda vê a possibilidade de um encontro entre Lula e Netanyahu, apesar da troca de farpas entre eles por conta do conflito entre Israel e Hamas.