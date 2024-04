Tales: Grande preocupação é que conflito Irã-Israel se torne nuclear

Isso torna Israel quase como um pária internacional, apesar de os Estados Unidos continuarem sustentando algum tipo de apoio ao país, não a Netanyahu e sua política. Tales Faria, colunista do UOL

O colunista avaliou que a escalada no conflito no Oriente Médio pode ter consequências negativas para o governo Lula, já que afetaria o preço dos combustíveis e, consequentemente, abalaria a economia nacional.

Lula queria ver a economia deslanchar. se essa guerra tiver reflexos, e provavelmente terá, no preço internacional do petróleo, isso será um problema sério para o Brasil. Para o país, o que interessa mais é que essa guerra acabe o mais rápido possível Tales Faria, colunista do UOL

