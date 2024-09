Ataques israelenses deixam pelo menos 100 mortos no Líbano

É uma das maiores ofensivas de Israel contra o Líbano desde a escalada das hostilidades há um ano. Para o editor de Internacional da BBC, Jeremy Bowen, há sinais de que as ações são o prenúncio de uma invasão por terra.

Pesquisa positiva para Trump

Donald Trump teve seu melhor resultado em semanas em três estados decisivos do sul dos EUA, de acordo com uma pesquisa de intenção de voto do jornal New York Times e Siena College. O republicano aparece com cinco pontos de vantagem no Arizona, quatro na Geórgia e dois na Carolina do Norte.

Segundo a analista de pesquisas do jornal, Nate Cohn, "na média, os números são cinco pontos percentuais melhores para Trump do que na última pesquisa nesses estados, em meados de agosto".

Extrema-direita avança na Alemanha

O Partido Social-Democrata alemão venceu as eleições regionais no estado de Brandemburgo, superando por uma margem estreita o partido de extrema-direita AfD (Alternativa para a Alemanha), que chegou a liderar as pesquisas de intenção de voto. O resultado evitou o que seria uma derrota humilhante para o chanceler Olaf Scholz, que mora em Potsdam, capital do estado, onde seu partido nunca havia perdido uma eleição desde a reunificação alemã, em 1990.