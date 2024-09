Líbano sofre maior ataque desde a guerra de 2006

Segundo a OMS, neste ano houve pelo menos 30 mil casos da doença na África, com 800 mortos. No dia 15 do mês passado, a OMS declarou a mpox uma emergência de saúde global pela segunda vez em dois anos.

Deu no Wall Street Journal

O vasto arsenal do Hezbollah espera por Israel no Líbano. A reportagem afirma que, embora Israel tenha colocado o grupo xiita na defensiva com a explosão de pagers e os ataques aéreos, uma eventual guerra terrestre entre os dois lados seria "outra história".

O texto argumenta que o Hezbollah possui uma enorme reserva de foguetes, drones e modernos mísseis antitanque e tem a vantagem do terreno. "É como dizer aos EUA nos anos 80: 'Vamos voltar ao Vietnã'", segundo Daniel Byman, pesquisador do Centro de Estudos Estratégicos de Washington, entrevistado pelo jornal. Leia mais