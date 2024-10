Ataque de mísseis a Israel eleva tensão com o Irã ao ponto máximo

EUA sobem o tom

O presidente Joe Biden disse que "os EUA estão apoiando Israel totalmente" no conflito com o Irã. O conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, afirmou que os EUA trabalharão com Israel para impor ao Irã "consequências severas".

É uma mudança de postura importante dos EUA em relação ao ataque anterior, realizado pelo Irã, em abril, quando os americanos atuaram para que a reação de Israel fosse contida.

A candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, acusou o Irã de ser uma "força desestabilizadora" no Oriente Médio e prometeu apoio a Israel. Trump disse que o "Irã exporta terror" e que o "Oriente Médio está desmoronando".

Confrontos no Líbano

As tropas israelenses que invadiram o Líbano na segunda-feira enfrentaram pela primeira vez as forças do Hezbollah nesta quarta. A informação foi confirmada tanto pelo Exército de Israel como pelo grupo libanês.