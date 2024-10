1º voo para repatriar brasileiros no Líbano é adiado por falta de segurança

Nos próximos dias, o chanceler Mauro Vieira fará viagens para Portugal, Espanha e Irlanda para tratar temas bilaterais.

Brasileiros no Líbano

Estimativa do governo é de que 20 mil brasileiros vivam no Líbano. A consulta para aqueles que desejam repatriação segue aberta, e a população pode procurar o Itamaraty pelos seguintes números: sala de operações do Sul do Líbano: 07753684; sala de operações de Baalbeck Hermel: 08371479; sala de operações de Nabatiyyeh: 07769002; sala de operações do Bekaa: 08803905.

Quantidade exata de pedidos de repatriação não foi informada. O levantamento preliminar foi informado por fontes do Itamaraty ao colunista do UOL Jamil Chade, na manhã desta terça. O Palácio do Planalto trabalhava com o número de 2.000 pessoas até o fim de semana, mas os pedidos de repatriação cresceram vertiginosamente nos últimos dois dias.

Operação de larga escala será necessária, já que o número de pedidos de repatriação no Líbano ultrapassa os de repatriados em Israel e Gaza somados desde 7 de outubro de 2023. Por isso, o governo continua orientando que aqueles brasileiros que consigam deixar o país por conta própria o façam. Número de requisições se equipara ao de 2006, ano da última incursão terrestre de Israel no Líbano. Naquela ocasião, 3.000 pessoas deixaram o país com auxílio do governo brasileiro.